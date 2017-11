Ángela Leiva: "Yo soy una caradura"

20/11/2017 -

Lo que queda del 2017 lo dedicará de pleno a promocionar "Viva". En tanto, para el 2018 tiene ya concretada actuaciones en Bolivia, donde es popular como en la Argentina, en EE.UU. y en algunos países de Europa.

¿Qué rescatas de tu experiencia como conductora de un reality televisivo en Bolivia?

Me encantó porque todo hace al aprendizaje, al enriquecimiento. Hay algo muy lindo, aunque también es arriesgado, es salir de la zona de confort. Me parece que está buenísimo poder probar cosas nuevas y, sobre todo, animarse a hacer cosas que a uno le gusta. Yo soy una caradura. A mí, se me prende una cámara y me transformo. En este caso, me tocó estar fuera de un reality cuando yo ya había estado dentro de un reality. Así que sabía lo que significaba para los participantes estar en ese lugar. Nos fue muy bien.

Después de "Viva", ¿qué proyectos hay?

Muchísimos. Me tocará un fin de año hermoso porque ya tengo la agenda súper completa. El 2018 me encontrará también a pleno, con proyectos internacionales. Volveré a EE.UU. para trabajar para las comunidades bolivianas. También haré conciertos en Europa.