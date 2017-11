"Martín Barrantes levantó el juicio contra Pampita cuando murió Blanca"

Fotos Pampita se divorció en medio de un escándalo.

Hoy 11:08 -

Martín Barrantes fue el primer marido de Pampita, que terminó separándose en medio de un escándalo y con un juicio que la encontró culpable de adulterio, teniendo en cuenta que ella lo dejó por Benjamín Vicuña.

Ahora, años después de aquel escándalo, el abogado del polista, Maximiliano Serravalle, habló por primera vez y aseguró que su defendido siempre se comportó como un caballero, levantando el juicio contra su ex, el día que se enteró del fallecimiento de Blanca.

"Fue un divorcio controvertido, y ella contra demandó y acusó a Martín de cosas infundadas", dijo el abogado en diálogo con el programa "Confrontados".

En ese entonces, Pampita había dado argumentos contundentes contra Barrantes y quiso probar que la conducta de su ex esposo era reprochable desde lo íntimo, asegurando que no tenían relaciones e insinuando que él tenía otras inclinaciones sexuales.

Por todo esto, cuando Martín le ganó el juicio de divorcio, le inició otro por calumnias e injurias, daños y perjuicios, que terminó quedando sin efecto cuando se enteró de la terrible noticia de la muerte de la hija de la modelo con Vicuña.

"Ella se refería que no quería trabajar, ni tener hijos y que se dedicaba a tomar demasiado. Martín se comportó como un gran caballero porque cuando teníamos armado el juicio de daños y perjuicio, en ese momento fallece su hija y Martín para todo el juicio, me llamó y me dijo, 'pará todo el juicio, se terminó todo'", detalló.

Finalmente dijo que tras la separación, Barrantes no recibió "ni un centavo de Carolina", pero que tampoco pretende hacerlo.