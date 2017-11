Marcela Morelo: "Si hubiese trazado un plan en mi vida me habría quedado corta"

23/11/2017 -

Su relación con la música comenzó siendo una niña, lleva dos décadas de carrera, nueve discos editados y sus canciones siguen motivando a mucha gente a disfrutar de la vida. Marcela Morelo eligió celebrar estos 20 años con un nuevo material que incluye sus hits, y le suma "No voy a cambiarte", un tema inédito con el cantante mejicano Carlos Rivera. Sobre esto y mucho más habló con EL LIBERAL.

"Es un balance completamente positivo, no me arrepiento de nada, lo que hice y lo que no hice por algo habrá sido, pero éste es un balance positivo completamente. Si yo hubiese trazado un plan para el camino de estos 20 años no se me hubiese ocurrido lo que fue la realidad. Quizás hubiese sido una línea más recta, no hubiese tenido tantas idas y vueltas, viajes por todos lados, tanto cantar, tanta música compuesta, tantos discos, me hubiese quedado corta. De hecho, me quedé corta, me sorprende todo lo que pasó, es mucho más de lo que mi capacidad de imaginación tiene", confesó Morelo.

¿En "Los 20 años de Morelo" están todos los temas que amas o te quedaron algunos en el tintero?

Me quedé todo el resto porque en realidad yo amo todas las canciones que integran cada uno de mis discos. Cada uno de ellos tienen 10 canciones o más, y no pudimos poner a todos porque serían 100 canciones, pero están las que creo que mucha gente puede reconocerme con este repertorio que está en este disco. Estas canciones me acercaron mucho a la gente, al corazón de la gente. El resto del repertorio es parte de mi propia colección y de la gente que tal vez tenga sus discos completos, y que sé que las hay. Pero quise poner en este disco las canciones con las que más me reconoce el público.

¿Cómo surge "No voy a cambiarte" y cómo se gesta la idea de cantarla con Carlos Rivera?

Cuando tuvimos la idea de hacer los grandes éxitos, hablando con el director artístico coincidíamos en que el disco iba a ser de canciones populares mías, pero me decían hacete un tema nuevo para actualizar el repertorio. Hicimos este tema y nos volvimos más pretensiosos, ahí surgió la idea de hacer un dueto, y la posibilidad de grabar con Carlos Rivera que puso la canción en otro nivel. Contar con él es un gran privilegio.

Las colaboraciones con otros artistas siempre han estado. ¿Cómo es tu experiencia?

Cantar con otros artistas es siempre enriquecedor, yo, por ejemplo voy a cantar con Víctor Heredia para sus 50 años, y hace poco fui con Abel a Córdoba... Los encuentros con otros artistas son absolutamente enriquecedores, porque aprendo del otro, porque las canciones toman otro vuelo, es todo positivo poder tener un encuentro con otro artista; y de otros géneros. Es muy hermoso poder colaborar, yo siempre que puedo digo que sí.

Con la "Negra" Sosa cantaste "Jamás te olvidaré", ¿cómo lo viviste?

Lo de la "Negra" Sosa fue una situación que se gestó en la casa de ella en un té al que yo fui y donde me contó que estaban planeando el disco Cantora y que iba a hacer todas las canciones en dueto, y me dijo que era bastante complicado combinar las agendas de los artistas, entonces yo de metida me mandé mi bocadillo y le dije que si se le caía algún artista, ahí estaba yo. Ella me pidió que le mandara un tema, le mandé dos y eligió "Jamás te olvidaré" porque según dijo le hacía recordar al momento del exilio cuando estaba afuera y lejos de su tierra y extrañaba mucho. A partir de ahí fueron pocos encuentros que tuve con ella, pero fueron magistrales. Ahí quedó la voz de la "Negra", y el tema integra también este disco. Cantar con ella fue un antes y un después.

¿Los 20 temas que seleccionaste son en su versión original o reversiones?

Son todas versiones originales, como salieron, como fueron hechas y me pareció muy buena la idea de conservar eso.