Se filtran las nuevas funciones probadas por Instagram en secreto

Hoy 15:40 -

Se filtraron las nuevas funciones que fueron probadas por Instagram en secreto y llegará en un futuro no muy lejano, informó el portal The Next Web.

Las novedades que serán incorporadas de manera separada a pequeños segmentos de usuarios para evaluar tanto los aspectos técnicos como la respuesta por parte de los seguidores de Instagram.

En caso de obtener resultados satisfactorios, las nuevas funcionalidades serán extendidas al resto de 'instagramers'.

'Regram'

Es una de las opciones más pedidas por el público, en el cual permitirá compartir las publicaciones hechas por otros usuarios a través de sus cuentas de instagram.

Archivo de 'Stories'

La red social permitirá a los usuarios conservar un archivo personal de sus 'stories', un tipo de publicaciones temporales que se eliminan al cabo de 24 horas, más allá de su límite actual.

GIFs

Otra de las nuevas funciones será la función de buscar e incluir animaciones GIF en las publicaciones.

Mejores Amigos

La red social está considerando la incorporar la opción de configurar grupos de amigos cercanos, que permitirá poder compartir contenido de manera exclusiva con los contactos seleccionados

Emojis, hashtags y...¿café?

Las nuevas opciones incluyen la posibilidad de compartir publicaciones y perfiles a través de Whatsapp, un indicador de los 'emojis' y 'hashtags' más populares del momento, la posibilidad de seguir un determinado 'hashtags', hijos de mensajes directos que se puedan fijar en la parte superior, atajos para 'emojis' mediante palabras clave y, por último, una enigmática función denominada 'agregar café'.

