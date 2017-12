Un personaje anunció que deja "The Walking Dead"

01/12/2017 -

Lennie James, el actor que interpreta a Morgan en "The Walking Dead", anunció que abandonará la serie después de la octava temporada para sumarse al elenco de "Fear The Walking Dead", el crossover de la ficción.

"Sí, soy yo. Me incorporo al reparto de Fear The Walking Dead. La peor parte ha sido tener que dejar The Walking Dead, dejar ese reparto y ese equipo. Estoy deseando explorar Morgan en un mundo completamente diferente, con personajes diferentes y en un lugar diferente", aseguró el actor.