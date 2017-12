Flor Vigna hará realidad su sueño: debutar como actriz

20/12/2017 -

Bailar es su pasión como también actuar. Feliz por haber retenido el título del "Bailando por un Sueño", Flor Vigna se prepara ahora para hacer realidad su propio sueño: debutar como actriz en una telenovela. Si bien ya había hecho teatro, la bella joven tendrá un personaje demandante en "Simona", la novela que Pol-ka estrenará en enero próximo en El Trece.

"Estoy feliz porque el personaje que hago, Trini, una recepcionista, no tiene nada que ver conmigo. Y eso me divierte mucho. Voy a poder mostrar mi faceta de actriz", enfatizó en una entrevista que le realizó la periodista Sandra Commisso para Clarín.

Vigna estudia teatro desde los 11 años. "Actriz es lo quise ser siempre. Pero primero se dio lo de ‘Combate’ (el certamen de Canal 9 por el que se hizo conocida). Como soy bastante deportiva, eso me abrió bastante el camino. Después vino el Bailando del año pasado con Pepe (Pedro Alfonso) y ahora esto", resaltó Flor.

Está feliz por todas las cosas buenas que le han sucedido en el 2017 y, en virtud de todo lo que ya tiene confirmado, le sucederán en el 2018. "Estoy muy contenta. Va a ser intenso, pero cuando hacés lo que te apasiona, no hay vuelta atrás", precisó Vigna a Clarín.

Con 23 años, Criada en Floresta, de origen humilde, Flor siente que está cumpliendo sus sueños. "Sé que es una frase muy usada, pero es real. Lo que estoy viviendo no me lo hubiera imaginado jamás". Florencia sigue viviendo en el mismo barrio. "Con todo lo que hago me siento un poco nómade, pero soy fiel a mi origen", le confesó a la periodista Comisso.

No a la confrontación

Siempre ha buscado mantener un perfil bajo, particularmente cuando de su vida privada se trata.

"Más allá de que ShowMatch es un programa ya instalado que gusta mucho, creo que se pueden identificar con el hecho de que soy fiel a mí misma. A mí no me gusta confrontar. Soy muy de barrio y calentona, pero también soy muy sensible. Tal vez haya una identificación con el esfuerzo", resaltó.

"Todo el año mantuviste perfil bajo, pero igual hubo un par de situaciones, como una crisis con tu novio (Nicolás Occhiatto) y una discusión con el jurado, que no pudiste evitar. ¿Cómo te llevás con la exposición?", preguntó Comisso.

"No quise engancharme en ninguna pelea, aunque me tiraron alguna mala en algún momento. No me molestan las críticas, son cosas que tienen que ver con el baile. Sé que son las reglas del juego, hay gente linda y hay otros a los que, creo, les falta concentrarse más en ellos mismos. Y con Nico, está todo bien. Él es un gran hombre, me ayuda y está siempre donde tiene que estar. Estamos juntos hace tres años y me hace feliz".