Noel Gallagher descartó el regreso de "Oasis"

26/12/2017 -

El guitarrista Noel Gallagher descartó una eventual reunión con su hermano Liam para resucitar la banda Oasis, una de las principales referentes del pop británico de los ‘90, al manifestar que se trata de una idea que "no entra en absoluto" en sus pensamientos. "No pienso en eso en absoluto. Sé que la gente no va a dejarlo ir, está bien. Es muy halagador, en cierto sentido, porque significa que hiciste algo de real valía. Pero ya lo hice. Ya está. No entra en absoluto en mis pensamientos", dijo Noel a la revista especializada Music Feeds.