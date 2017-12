El presidente español advirtió al futuro gobierno de Cataluña que no vuelva a "poner a prueba la ley"

Fotos RESULTADOS. En las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, los partidos secesionistas sumaron 70 escaños.

30/12/2017 -

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió al futuro Ejecutivo de Cataluña que no vuelva "a poner a prueba" el imperio de la ley y ofreció su voluntad de diálogo para favorecer la recuperación económica y la tranquilidad social en la región.

En su balance del año ante la prensa, Rajoy ofreció un diálogo "constructivo, abierto y realista" siempre que sea "dentro de la ley" para resolver los problemas de los catalanes y conseguir la vuelta a la senda de la recuperación económica.

Las prevenciones del líder del Partido Popular están abonadas por los resultados de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en la que los partidos secesionistas - JxCat, ERC y CUP- sumaron 70 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta en el Parlamento regional, lo que les permitiría formar gobierno y elegir al próximo presidente.

Pese a que en los comicios catalanes el partido más votado fue Ciudadanos, defensor de la Constitución y la unidad de España, los independentistas ya dialogan acerca de cómo controlar las instituciones autonómicas en virtud de su predominio parlamentario, pero aún no hay un candidato claro a la presidencia.

El ex presidente Carles Puigdemont, el independentista que reunió más votos, no aclaró si volverá de Bruselas para una eventual investidura, y su ex vicepresidente está detenido.