Sacó una foto de un paisaje y al hacerle zoom se llevó una sorpresa

Hoy 17:55 -

El fotógrafo británico Gavin Best logró tomar la mejor imagen panorámica del paisaje de Belfast. El hecho ocurrió en vísperas de Año Nuevo.

Al mirar la imagen en ese momento no notó nada raro, pero al volver a verla días tarde en su computadora se dio cuenta que había una presencia extraña. Al hacer "zoom", descubrió que en el momento exacto de sacar la foto, una persona daba un salto en la montaña rocosa del paisaje.

"Pensé que era una enorme coincidencia haber captado ese momento exacto. Cuando tomé la fotografía ni siquiera me había dado cuenta de que había alguien ahí. Por pura casualidad el momento fue perfecto y creó un plano divertido", comentó Best, quien compartió la foto en Twitter y recibió más de 1300 "me gusta".

El fotógrafo británico Gavin Best logró tomar la mejor imagen panorámica del paisaje de Belfast. El hecho ocurrió en vísperas de Año Nuevo.

Al mirar la imagen en ese momento no notó nada raro, pero al volver a verla días tarde en su computadora se dio cuenta que había una presencia extraña. Al hacer "zoom", descubrió que en el momento exacto de sacar la foto, una persona daba un salto en la montaña rocosa del paisaje.



"Pensé que era una enorme coincidencia haber captado ese momento exacto. Cuando tomé la fotografía ni siquiera me había dado cuenta de que había alguien ahí. Por pura casualidad el momento fue perfecto y creó un plano divertido", comentó Best, quien compartió la foto en Twitter y recibió más de 1600 "me gusta".