Eva De Dominici no se la cree: "Soy trabajadora"

Eva De Dominici es una de las protagonistas de "No dormirás", coproducción uruguayo-argentina-española que se estrenó en salas locales este jueves y que ya cuenta con una muy buena crítica.

Si bien esta joven actriz de 22 años no para de tener papeles en series y filmes desde 2005, se declara como una "trabajadora" antes que una "artista".

"Soy una trabajadora, no sé si del arte. Es agrandado decir que soy artista. Amo y respeto la actuación. Tengo ganas de seguir aprendiendo, pero no me creo artista. Tal vez en algún momento me considere con tal", sostuvo De Dominici en una entrevista con Télam.

En la cinta, De Dominici interpreta a una actriz que con el impulso de la juventud busca hacerse un lugar dentro de la profesión en una compañía liderada por una directora (Belén Rueda), que no se pone límites para conseguir la obra que la haga quedar en la historia.

Convocados en las ruinas de un neuropsiquiátrico, los actores tienen por delante el desafío de mantenerse despiertos 108 horas, momento en el cual su mente comenzará a perderse para experimentar sensaciones en las que mezclarán imaginación, realidad y metafísica.

"El cerebro te obliga a soñar estando despierto y se convierten en alucinaciones. Vimos documentales, pero no me expuse a no dormir porque hubiera sido imposible hacer la película", comentó la intérprete.

Este personaje representó también un cambio

"La primera vez que hice un papel que era un cambio fue con ‘Sangre...’ y tenía miedo de qué se iba a decir. Me sorprendió la buena recepción y la crítica que tuve y me di cuenta de que era un poco tonta ponerme barreras yo sola", agregó.

A los 10 años, luego de haber empezado a estudiar actuación a los 8 y de participar a los 9 en una obra de teatro, De Dominici entró a "Chiquititas sin fin". "Hasta este año nunca dejé de hacer una tira. Ahora la carrera se puso interesante porque de chico te lo tomás más como un juego, que tenés que ver si querés seguir. Yo sigo tomando clases, soy curiosa y tengo mucho para aprender", comentó.