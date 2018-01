Máximo, el hijo de Menem y Bolocco: "No tengo nada que ver con mi papá, con suerte hablo con él"

Hoy 09:27 -

Máximo Menem Bolocco, el hijo de la famosa conductora chilena Cecilia Bolocco y del expresidente argentino Carlos Menem, rompió el silencio sobre la relación que mantiene con su padre. "No tengo nada que ver" con él, dijo el chico de 14 años, que está cansado de recibir insultos.A través de su cuenta en Instagram, pidió que no lo involucren más con la figura del exmandatario.

"Esto va para los argentinos. No tengo nada que ver con mi papá, con suerte hablo con él y no sé en qué problema esté metido. Pero no tiene nada que ver conmigo, y créanme no me puede importar menos. Así que todos los comentarios malos de él paren de comentármelos a mí y pónganselos a él, porque ya me tiene chato", señaló.

Máximo tiene más de 20 mil seguidores en Instagram. Siempre mantuvo un perfil bajo, a pedido de su madre, que en varias entrevistas manifestó que prefiere no exponerlo públicamente. Sin embargo, el hijo de Bolocco y Menem creo una cuenta en la red social. Su primera foto fue con Cristiano y la publicó a mediados de 2016.