Ponzio: "Hoy me siento en mi mejor momento en River"

Fotos Leonardo Ponzio.

Hoy 18:34 -

Mientras el escándalo estremece al plantel de Boca, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo continúa con su pretemporada en Miami y uno de los que se muestra en mejor condición es Leo Ponzio.

“Los primeros días cuestan. Después tenemos dolores del doble turno, se me hace un poco largo porque uno quiere volver rápido a casa. Sé que son mis últimas pretemporadas y trato de aprovecharlas para que además después nos sirvan”, aseguró el mediocampista.

Y agregó: “Me siento bien y estoy contento. Realmente uno se siente parte de esta casa y eso facilita el día a día. Tratamos de que todo funcione y tengo todo el entorno mío para que me sienta bien. Hoy me siento en mi mejor momento en River. Hay que seguir este ritmo para mantenerse. Quiero seguir respondiendo a la camiseta”.

Finalmente, habló del Superclásico: “Volver a jugar una final ante el clásico representa mucho los últimos tiempos. Los dos tenemos Libertadores, Copa Argentina y el torneo local. Hay muchas cosas en el año, el rival representa mucho al querer ganarle y más si hay un título de por medio”.