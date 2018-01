Nancy Pazos está feliz de haber podido bajar de peso

18/01/2018 -

La periodista Nancy Pazos trabajó duro el año pasado en el Bailando por un sueño, y muchos vinculan las largas horas de ensayo con su repentina pérdida de peso.

Pero parece que no es tan así, según lo reveló la expanelista del programa que conduce Ángel De Brito, mientras admitió que bajó 18 kilos. "Cuando estaba en el Bailando, me contactó una médica, que me decía que vino a implementar en Argentina un método que estaba muy trabajado en Estados nidos y buscaba a alguien que lo hiciera conocido", explicó a Pronto.

Lo que la profesional le acercó fue un esquema de alimentación saludable y hábitos de vida que ayudaron a Nancy a levantar incluso el sistema inmunológico.

"En un mes adelgacé 10 kilos. Y ni me di cuenta. No es que lo adelgacé sufriendo o que corrí 5 kilómetros por día. Nada. No me moví, no hice ninguna actividad física. La dieta es importante y el logro de esta médica es que reordena hormonalmente al cuerpo para que esté saludable", contó.

Para recuperar su figura, Nancy Pazos reveló que primero tuvo que acomodar su mundo interior que venía bastante golpeado tras su separación del padre de sus tres hijos.