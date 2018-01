San Luis denunció suspensión de medicamentos contra el HIV

Hoy 21:34 -

La Fundación Huésped alertó hoy que el faltante de algunos medicamentos para combatir el VIH-Sida perjudica el tratamiento de las personas, ante denuncias como las del gobierno de San Luis acerca de la suspensión del envío de antivirales al sistema público de salud puntano por parte del Estado Nacional.

“Ante la información acerca de faltantes de algunos de los medicamentos antivirales distribuidos por el ministerio de Salud de la Nación, Fundación Huésped expresa su preocupación por esta situación, que dificulta el acceso al tratamiento de las personas con VIH, perjudicando la adherencia al mismo”, publicó la organización en su página.

La Fundación Huésped informó que se comunicó “con la Jefatura de Gabinete de Ministros y con el ministerio de Salud", desde donde les informaron que "los faltantes obedecen a la demora en la habilitación del presupuesto 2018”.

“En los próximos días se firmarían las órdenes de compra de urgencia de los medicamentos faltantes (dolutegravir, darunavir, zidovudina jarabe, efavirenz y abacavir/lamivudina) de manera de regularizar la situación. Mientras tanto, en aquellas jurisdicciones en las que haya faltantes se plantean cambios de tratamiento por otras drogas similares”, informaron las autoridades según Huésped.

La Fundación exhortó “a las distintas autoridades competentes a que tengan en cuenta la situación que se presenta en estos días para tomar las medidas pertinentes para evitar futuros faltantes similares" y arbitren los medios para que avance en tiempo y forma la compra anual de antivirales de manera de evitar posibles quiebres de stock del conjunto de las drogas.

Unas 70 mil personas con VIH dependen de la cobertura del ministerio de Salud para acceder en forma continua e ininterrumpida a los medicamentos antivirales, informó Huésped.

Funcionarios del gobierno de San Luis denunciaron hoy que el gobierno nacional suspendió el envío de tres medicamentos destinados a los 73 pacientes con VIH que se tratan en el sistema público de salud puntano, para ser entregados en febrero.

Según dijo a Télam el jefe de Epidemiología y Bioestadística de San Luis, Rodrigo Verdugo, los medicamentos son Efavirenz 600 miligramos; Darunavir 600 miligramos y el jarabe Zidovudina, los que no serán entregados en forma gratuita a 73 pacientes tratados por esta enfermedad en el sistema de salud pública, que además no pueden acceder a los mismos en forma particular o por obras sociales.

El funcionario lamentó que esta decisión fue comunicada con poca antelación "y ahora tenemos menos de 10 días para conseguirlos y comprarlos".

"Algunos remedios llegan a costar casi 30 mil pesos cada uno, duran un mes, y hay que tomarlos permanentemente. Estamos trabajando para conseguirlos y costearlos desde el Ministerio de Salud de San Luis, y poder asegurar los tratamientos de los pacientes", afirmó.