Curanderas le sacan $80.000 a enferma para comprar cadáver y "traspasarle" todos sus males

Fotos HORROR. La damnificada desembolsó casi $ 30.000 por un cadáver.

04/02/2018 -

"Querida, te han hecho un trabajo, pero podemos ayudarte. Hay que comprar un cadáver y viajar a Brasil para sacarte la macumba que tienes".

El "diagnóstico" dejó helada a una mujer, enferma, depresiva, agobiada y ávida de una solución rápida.

En el prólogo de su historia, angustiada requirió colaboración por Facebook y llegó a una autoproclamada curandera espiritista.

En la primera sesión, la curandera asistió a la paciente de unas verrugas con un ungüento y las verrugas "desaparecieron" rápido.

Envalentonada, la curandera descubrió que la "cliente" sufría una insuficiencia renal y le garantizó rápida y efectiva cura.

"Debes pagarme $ 22.000", aclaró, según la causa que timonea la fiscal Aída Farrán Serlé.

La paciente reunió los $ 22.000 y fue con la curandera, quien le afirmó que en 7 días volvería a orinar. Es más, le pidió que suspendiera una de las 3 diálisis que se realizaba.

Pasó la semana y la víctima no experimentó mejoría alguna.

Fue con la mujer y ésta le afirmó: "Tienes un espíritu bravo. Debemos hacer algo más fuerte. Necesito otros $ 15.000", clarificó.

Así, por cinco meses, la damnificada pagó por la supuesta compra de un chancho y gallinas, además de velas rojas y negras, yuyos como romero, ruda, etc...

Cansada por la falta de soluciones, buscó explicaciones y la curandera la derivó con la hija "socia", quien le anunció que el panorama era grave: "Debes pagarme $ 30.000. Compraré un cadáver en Buenos Aires y viajaré a Brasil en busca de curanderos fuertes que me ayuden a traspasarle tus males liberarte". En total, la víctima gatilló $ 80.000. No solo no encontró cura, sino que su cuadro se agravó y debió retornar a la diálisis.

Denunció a madre e hija por "estafa y ejercicio ilegal de la medicina".