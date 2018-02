La madre del delincuente asesinado exige ser recibida por Macri

Fotos La mujer exige Justicia por la muerte de su hijo.

Hoy 12:48 -

La madre del ladrón que fue asesinado por el policía Luis Chocobar tras asaltar y apuñalar a un turista en La Boca, aseguró que quiere que el presidente Mauricio Macri la reciba en persona.

En declaraciones radiales, Ivonne Kukok dijo que irá personalmente a Casa Rosada. "Quiero que Macri me escuche, por eso me plantaré hasta que me reciba. No quiero plata, solo quiere que me escuche y ayude", dijo.

Luego, continuó con su acusación contra el policía: "Debería haber arrestado a mi hijo, pero en cambio lo asesinó, no es ningún héroe. Una persona que tendría que cuidarnos, no pensó y empezó a tirar para fusilar a mi hijo. Fueron 7 u 8 detonaciones según la investigación".

Te recomendamos: El presidente Macri recibió al policía procesado por defender a un turista estadounidense

Posteriormente, contó cómo se dieron los hechos: "Mi hijo venía corriendo asustado porque Chocobar ya le venía tirando. En ningún momento agredió al policía. Es muy doloroso describir lo que pasó, me genera mucha impotencia y dolor. Chocobar le tiró como si fuese un animal, lo fusiló".

Finalmente dijo que cuando vio a su hijo, estaba con el fémur roto y salido del cuerpo. "Los tiros fueron de cerca. Si mi hijo actuó mal, el policía actuó peor porque le dio la pena de muerte".