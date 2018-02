El perito de parte brindó detalles de la autopsia

Fotos LESIONES. Pérez Volpin presentaba "lastimaduras" en el esófago.

El doctor Ernesto Da Ruos, perito de la familia de Débora Pérez Volpin, participó de la autopsia practicada a los restos de la periodista y legisladora porteña, quien falleció mientras le practicaban una endoscopía en el Sanatorio La Trinidad de Palermo. "Se fue complicando a medida que pasaba el tiempo", deslizó el profesional.

"Hay evidencia de que algo anduvo mal", aseguró en diálogo con el programa radial Va de Vuelta (AM 870). Y agregó: "No tenemos ningún tipo de información de patología previa. Fue por un control gástrico y los estudios que les hicieron son los correctos. En la historia clínica no dice nada de una patología previa".

Da Ruos, quien se desempeña como médico gastroenteorólogo, remarcó que a pesar de "todos los recursos que se utilizaron", fue "imposible" reanimarla. "Se tomaron los recaudos como para levantarla del estado en el que estaba", apuntó.

Sobre los resultados de la autopsia, precisó que todos los peritos que participaron del procedimiento "concluimos en lo mismo". En ese sentido, confirmó el hallazgo de "lastimaduras" en el esófago y el estómago de Pérez Volpin, pero remarcó que "no hubo ningún corte porque el endoscopio no corta".

Siempre con prudencia para no quebrar el secreto de sumario que pesa sobre la causa, Da Ruos se mostró cauto sobre la posibilidad de mala praxis. "No puedo decir que tuvo la culpa alguno de los profesionales que intervinieron porque no está comprobado", sostuvo. Y aclaró: "No inculpo ni defiendo a ninguno de los actores".

En cambio, le quitó responsabilidad a la anestesista Inés Puente, quien se presentó ante la Justicia para quedar a disposición. "Puede haber indicios de que la sedación no haya sido a la causa", señaló.

Por último, el profesional destacó que en la autopsia "no hay nada que diga ‘pasó exactamente esto’", por lo que recién luego de los análisis de laboratorio y las biopsias de los tejidos se podrá llegar a una conclusión sobre las causas de la muerte.