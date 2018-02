Sol Pérez se animó a bailar "Dura" y recibió miles de críticas

Hoy 17:45 -

Sol Pérez festejó sus más de dos millones y medio de seguidores en Instagram con un video de ella bailando muy sensual la canción "Dura" de Daddy Yankee. Sin embargo, sus seguidores no les gustó y lo hicieron saber a través de comentarios que cuestionaban su habilidad en el baile.

"No sé cómo pudiste entrar a ShowMatch", "Dura la cosa para bailar", "¡Por Dios enséñale a bailar! Que desastre", "Es como que el tema te queda perfecto, porque posta que estás re dura y no en el buen sentido. Pobre", "Es re linda un lomazo, pero baila mal", "Más dura que milanesa de momia", fueron alguno de los comentarios del video.

Sin embargo, a "la chica del clima" no le importo y considero que era más importante festejar la gran cantidad de seguidores que ponerse a responder o eliminar los comentarios.

