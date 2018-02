Verónica Ojeda no se calló nada y criticó a Dalma Maradona y Yanina Latorre

14/02/2018 -

La novela del clan Maradona se reaviva con fuertes acusaciones que hizo Verónica Ojeda en contra de Dalma Maradona y también Yanina Latorre. En un móvil para "Los ángeles de la mañana", la ex de Diego repartió golpes para todos lados, en especial a Dalma.

"Ellas (por las Maradona) hacen públicas las cosas. Yo les cuento las cosas a ustedes (por LAM) porque Dieguito es público. Yo tengo que salir a defender a mi hijo. Cuando Dieguito pueda sentarse solo a hablar en las cámaras, yo me corro. Ellas (por las Maradona) ya tienen 30 años y se pueden defender ante una cámara. Dieguito, no, por eso yo me siento delante una cámara", resaltó Verónica. Luego de que Dalma haya dicho que "quería desenmascarar a Verónica en la televisión", "Vero" le contestó: "Yo no le tengo miedo a Dalma. No necesito que ella me quiera".

Después, enfrentó duramente a la periodista Yanina Latorre: "Escuchá una cosa, "Yaninita", vos no fuiste respetuosa conmigo en otro programa. Fue hace poco. Te quería aclarar una cosa y vos dijiste ‘yo no quiero hablar con Verónica Ojeda, sacala sacala’. Vos bardeaste al Teatro Victoria (donde trabajaba Ojeda). Yo soy respetuosa con ella. Lo único que te pido es que no me bardees ni a mí ni a mi familia".