Vicky Xipolitakis se casó en secreto en Nueva York

15/02/2018 -

Esta vez no hizo ningún anuncio rimbombante, como suele hacerlo habitualmente. En esta oportunidad, Vicky Xipolitakis dio la sorpresa al casarse en secreto con el empresario Javier Naselli (52) en Nueva York, donde la pareja se encuentra viviendo.

La boda, a la cual sólo asistieron algunos amigos íntimos, se realizó el pasado lunes 5 de febrero en un Registro Civil de Tribeca, pero recién la noticia se conoció ayer con la publicación de una revista de actualidad de Buenos Aires, que en su última edición publicó las fotos de la ceremonia digna de un cuento de hadas.

"El cuento de princesas que siempre leí de chica, se me hizo realidad de grande... Fue un momento mágico e importante de mi vida", escribió la mediática en sus redes sociales. "Javier me venía pidiendo casamiento desde hace mucho tiempo y después de lo que nos pasó creo que era el momento justo para darle el sí. Eso nos unió mucho más. Así es que viajé a New York lista para casarme. Salí de la Argentina soltera y volveré casada", anunció Xipolitakis.