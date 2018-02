Cacho ahora quiere agasajar a las mujeres

20/02/2018 -

Luego de sus polémicos dichos, Cacho Castaña regresará a los escenarios con un recital para celebrar el "Día de la Mujer", el próximo 10 de marzo en el Café la Humedad, en Buenos Aires, con la participación de su amigo Matías Santoianni en la conducción.

Este será el primer encuentro del año entre el cantante y su público antes de presentarse en Rosario el próximo 13 de abril.

Tenía previstos dos recitales en enero y febrero en Mar del Plata, pero se vio obligado a suspenderlos tras sus polémicos dichos.

"Si la violación es inevitable, relájate y goza", había dicho Cacho al comenzar la temporada, a "Involucrados, aquí y ahora".

El músico había recordado el viejo refrán en medio de una charla en la que se refería al rol de la mujer en la sociedad.

"Pienso que todas pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, hagan lo que quieran, relájense", había respondido.

Críticas

Las críticas no tardaron en llegar y ese mismo día Castaña pidió disculpas: "Hace 60 años era divertido, hoy en día no es divertido y se me escapó. Tiré el refrán como lo aprendí yo, pero quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención. Me duele porque me conocen, hace muchos años que me conocen. Sería incapaz de decir algo así en serio".

A pesar de su pedido de perdón, las críticas no cesaron y el tema siguió sonando, deteriorando incluso su salud, hasta que días más tarde, por razones confusas, se suspendieron los dos shows que iba a dar en el teatro Radio City, en "La Feliz". Debió suspender sus conciertos en Mar del Plata "para preservar a su público ante amenazas de escrache", según explicó, en su momento su abogado, Fernando Burlando.

Reflexión

En su momento se habló de temor a un escrache. Lo cierto es que desde la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), le habían enviado una carta al teatro en la que pedían a los dueños del establecimiento "reflexionar sobre la gravedad de los discursos que legitiman la violencia de género y sobre su responsabilidad como empresarios del espectáculo y la cultura".

La comunicadora Elis Black tuiteó el flyer que promociona el show y acompañó con la frase "relájate y canta", en relación a los dichos de Cacho; y también otros usuarios se sumaron a la queja.