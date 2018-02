Sorpresa: Un padre e hijo encuentra a un tiburón en su patio

Hoy 16:13 -

Un tiburón gato de más de 60 centímetro fue encontrado en el patio trasero de una vivienda en la localidad de Whitstable, en Kent, Reino Unido, al encontrarlo en el patio trasero.

James Hill, ingeniero y guardacosta, se encontraba con su padre cuando realizaron el insólito descubrimiento y estima que el animal pudo haber sido arrojado por un ave en pleno vuelo.

"Estaba preparando un té cuando mi papá entró visiblemente perplejo" y preguntó a James Hill qué tiburón tiene nariz redondeada y manchas pardas, "porque hay uno en nuestro jardín de atrás".

"Es la cosa más ridícula que uno puede tratar de explicar a alguien: 'Oh, claro, estaba preparando una taza de té cuando un tiburón cayó del cielo en mi jardín'", bromeó el joven.

"Creo que el tiburón fue pescado por un cormorán glotón, que lo dejó caer" al no soportar la pesada carga porque "probablemente le comenzó a doler el cuello o fue perseguido por gaviotas", concluyó James Hill.

El escualo "estaba en buenas condiciones", aunque llevaba "un par de días muerto" cuando realizó su aparición sorpresa.

