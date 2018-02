Nuevos bombardeos al principal feudo opositor en Siria dejan 38 muertos y cientos de heridos

Fotos CRUELDAD. Los ataques son permanentes desde el domingo. Se estima que hay 400.000 civiles atrapados.

DAMASCO, Siria. Nuevos ataques aéreos y de artillería en distintas zonas de la región siria de Ghouta Oriental dejaron al menos 38 muertos, entre ellos dos menores, y cientos de heridos en el principal feudo opositor de las afueras de Damasco, pese a pedidos de la ONU de "una suspensión inmediata" de la ofensiva, informaron activistas.

Los bombardeos se suman a los intensos ataques que mataron desde el domingo a cerca de 300 personas en medio de una creciente frustración y alarma en la ONU, la Cruz Roja y otras organizaciones por el incremento de la campaña bélica.

Dos barriles de explosivos arrojados desde helicópteros provocaron las víctimas fatales de hoy, en la localidad de Kafr Batna, mientras que hubo heridos en esta población y en Arbín, Ain Tarma y Saqba.

Kafr Batna fue también blanco de ataques de artillería con más de 90 proyectiles.

El OSDH, una organización cercana a la oposición siria, acusó a la aviación siria y rusa, así como a la artillería de las fuerzas gubernamentales de haber perpetrado los ataques. Sin embargo, Rusia rechazó las acusaciones por ser "infundadas".

"No se entiende en qué se basan. No aportan ningún dato concreto. No estamos de acuerdo con ellas", aseveró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia EFE.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, denunció las "provocaciones armadas" que el Frente al Nusra, la exfilial siria de Al Qaeda, y los opositores armados de Ghouta Oriental cometen en Damasco.

Ghouta Oriental, en las afueras de Damasco, es una de las zonas más afectadas por la violencia desde el inicio del conflicto en Siria, en marzo de 2011, y que ya dejó al menos 400.000 muertos y 12 millones de refugiados o desplazados.

