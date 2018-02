La Anmat prohibió la comercialización de una minitorta de chocolate

Fotos PRODUCTO. La minitorta de chocolate y dulce de leche es fabricada por Compañía Americana de Alimentos S.A.

26/02/2018 -

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de una minitorta de chocolate y dulce de leche de la marca Parati porque está registrada como "producto destinado exclusivamente a la exportación". La disposición 1586/2018 fue publicada en el Boletín Oficial y se dispuso el retiro preventivo del mercado y que se instruya sumario sanitario a la firma que lo elabora.

La Dirección de Fiscalización, Vigilancia y Gestión de Riesgo del Instituto Nacional de Alimentos (Inal) realizó una inspección en un establecimiento Despencity en Constitución y tomó una muestra del producto "Mini torta com dois recheios! Chocolate- Doce de Leite, Mini Bolo sabor chocolate recheado com doce de leite e mouse sabor baunilha com cobertura sabor chocolate" de la marca Parati y fabricado por Compañía Americana de Alimentos S.A. Posteriormente, el Departamento Evaluación Técnica de la Anmat informó que el Registro Nacional de Establecimientos (RNE) corresponde a la firma Compañía Americana de Alimentos S.A. y que "se encuentra registrado ante el Inal desde el 16/01/2015 como producto destinado exclusivamente a la exportación".

En consecuencia, el Departamento Vigilancia Alimentaria del Inal pidió a la firma Compañía Americana de Alimentos S.A. que procediera al "retiro preventivo" del producto del mercado en un plazo de 48 horas porque es un "alimento ilegal" porque "se halla en infracción al artículo 3º de la Ley 18284, al artículo 3º del Anexo II del Decreto 2126/71 y al artículo 155 del CAA por carecer de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) para su comercialización en el país".