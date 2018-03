Esta noche habrá fútbol en el torneo Municipalidad de Frías

02/03/2018 -

CHOYA, Choya (C) En el club Social y Deportivo Coinor de Frías se disputará la 6ª fecha del torneo organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol. Comenzará a las 20.30 con La Casa del Plomero vs. Los Ferroviarios; Kiosco Watito vs. Icaño y Colonia Achalco vs. MyM Deportes.

Mañana las acciones continuarán a las 16.30: Veteranos vs. Panificadora La Suecia; Los Amigos vs. Quirós; Carnicería Tres Hermanos vs. Los Canarios; Panificadora La Deseada vs. Influencia y La Mexicana vs. Deportivo Choya.

Principales posiciones: Watito y La Mexicana 13; Influencia 11; Los Amigos y Carnicería Tres Hermanos, 10.