Científicos sorprendidos por el ataque de dos orcas a un delfín

Hoy 15:16 -

Científicos marinos grabaron el momento en que dos orcas atraparon a un delfín en las costas de Namibia, África, informó Daily Mail.

La escena no es común en la zona. Pero lo que sorprendió a Simon Elwen, director del proyecto Delfín Namibio (NDP, por sus siglas en inglés), no fue el ataque en sí, sino el nivel de mutilación del más pequeño de esos cetáceos, cuyo cadáver se encontró cerca de la playa Pelican Point unos días después.

Elwen supone que el cadáver de delfín encontrado en esa playa es el mismo animal que fue víctima del ataque, puesto que, dice, solo ha visto heridas de ese tipo "causadas por orcas".

Con más de 20 años de investigación en mamíferos marinos, el científico comenta que también resultó un hecho inusual la presencia de orcas en esa zona, por la que ha navegado en más de 600 viajes sin haber visitado antes a esos animales.

Las orcas son consideradas la especie más grande de la familia de los delfines. Pasan hasta seis toneladas y llegan a medir 7 y hasta 9,7 metros; es decir, tienen el tamaño de un autobús.

Científicos marinos grabaron el momento en que dos orcas atraparon a un delfín en las costas de Namibia, África, informó Daily Mail.



La escena no es común en la zona. Pero lo que sorprendió a Simon Elwen, director del proyecto Delfín Namibio (NDP, por sus siglas en inglés), no fue el ataque en sí, sino el nivel de mutilación del más pequeño de esos cetáceos, cuyo cadáver se encontró cerca de la playa Pelican Point unos días después.



Elwen supone que el cadáver de delfín encontrado en esa playa es el mismo animal que fue víctima del ataque, puesto que, dice, solo ha visto heridas de ese tipo "causadas por orcas".



Con más de 20 años de investigación en mamíferos marinos, el científico comenta que también resultó un hecho inusual la presencia de orcas en esa zona, por la que ha navegado en más de 600 viajes sin haber visitado antes a esos animales.



Las orcas son consideradas la especie más grande de la familia de los delfines. Pasan hasta seis toneladas y llegan a medir 7 y hasta 9,7 metros; es decir, tienen el tamaño de un autobús.

Rare footage captures the gruesome moment two killer whales attack and disembowel a dolphin https://t.co/fxeyfL6oCG