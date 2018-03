Fotos Intentó acuchillar a su hijo de 3 años para que su ex "vuelva"

22/03/2018 -

Un grave incidente se registró en una casa del Bº Independiente de la ciudad de Fernández, donde una mujer, supuestamente en estado de ebriedad, se presentó en la casa de su ex pareja -quien tiene la tenencia de sus hijos- para visitar a los menores. Según consta en la denuncia realizada por Juan Silva (25), éste se encontraba en compañía de su grupo familiar y unos amigos en la casa de su hermana, cuando arribó la acusada con intenciones de ver a los menores. Silva accedió al pedido de su expareja y cuando estuvo cerca de ella la víctima le pidió que vayan todos juntos a la casa donde la familia residía hasta hace cinco meses, luego de que decidieron terminar la relación amorosa. Cuando Silva se acercó a su hijo para hacerlo cruzar una acequia que divide el domicilio de la víctima con el de la acusada, la mujer ingresó a la casa de forma repentina y tomó del interior un cuchillo tipo sierrita. Ante esta situación el sujeto trató de regresar a la casa de su hermana con el menor. Fue entonces cuando la acusada alcanzó a tomar al pequeño de la capucha de la remera que llevaba puesta y sacó de entre sus prendas un cuchillo, el cual lo colocó en el cuello del pequeño, amenazando con lesionarlo si su expareja no regresaba a la casa. "Lo voy a matar si no vuelves a nuestra casa" habría gritado la mujer, quien más tarde fue reducida por su ex, que rescató a su hijo y corrió a refugiarse en la casa de su hermana, adonde la acusada más tarde atacó con elementos. Silva llamó a la policía e informó lo sucedido. Rápidamente efectivos de la Comisaría 35 se comunicaron con el fiscal de turno e informaron la situación. El representante del Ministerio Público ordenó que la policía atrape a la acusada y la ponga tras las rejas.