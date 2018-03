Las fotos virales del "fantasma" de Pablo Escobar en su antigua casa

Fotos La foto del edificio.

En las últimas horas, se viralizó en Facebook un posteo en el que una usuaria asegura que vio el fantasma del narcotraficante Pablo Escobar, en un edificio donde vivió antes de su muerte.

"Sé que no suelo publicar mucho, pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tomé una foto a este edificio y cuando la acerqué vi una figura humana. No sé si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio, pero la verdad no sé qué pensar en este momento", escribió "María del Mar", en su perfil de Facebook agregando algunas fotos.

La imagen retrata lo que fue la lujosa mansión del narcotraficante y su familia, que fue construida en los 80, en el barrio El Poblado, de Medellín. Actualmente se cae a pedazos y está próximo a ser demolido.

Desde esa mansión salieron órdenes criminales que cambiaron la historia del país y que anticiparon una sangrienta pelea entre las mafias. Incluso, el Cartel de Cali detonó una bomba en el edificio para asesinar a Escobar, pero falló.