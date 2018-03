Monseñor Vicente Bokalic: "Ninguna ley de muerte es solución para nada"

Fotos CEREMONIA. Luego de bendecir los ramos en la explanada de la Municipalidad, monseñor Bokalic presidió la misa en la Catedral Basílica.

26/03/2018 -

Al despedir a los fieles que se congregaron ayer en la Catedral Basílica para participar de la celebración del Domingo de Ramos, el obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, hizo un enérgico llamado a defender la vida, al pronunciar que "ninguna ley de muerte es solución para nada".

El prelado presidió la celebración en el templo principal de la ciudad, ante cientos de fieles que colmaron el recinto. Previamente, bendijo los ramos en una ceremonia que tuvo lugar en la explanada de la Municipalidad de la Capital, desde donde los fieles fueron en procesión hasta la Catedral, donde tuvo lugar la misa central.

La celebración se inició con la lectura de la Pasión de Jesús, a cargo de laicos, uno de los momentos más importantes de la liturgia del Domingo de Ramos.

Llamado

"Queremos decir firmemente para que nuestros legislados escuchen, que toda vida es sagrada, y la de los más pequeños, aquellos que no se pueden defender, más todavía, porque el primer derecho humano es el derecho a la vida, si cae este derecho, caen todos los demás. Por eso les pedimos cuidarla, por eso les pedimos protegerla", enfatizó Bokalic.

Y en referencia a las madres que se ven en el estado de duda frente a un embarazo no deseado, dijo: "Debemos estar al lado de esas personitas que se encuentran frente a esa vida nueva no esperada, para abrazarlas y acompañarlas".

"Esta es nuestra responsabilidad, queremos estar junto a esas mamitas que a veces no están preparadas para esto, pero las debemos acompañar para citar la vida. Nunca la muerte es una solución. Nunca una ley de muerte es una solución, es todo lo contrario, porque se caen los derechos humanos", añadió.

Dijo luego, relacionando el tema con el tiempo de Cuaresma, que "Jesús vino a darnos su vida; debemos, con Jesús, cuidar la vida de todos, porque toda vida vale".

Coincidencia

Respecto del hecho que este Domingo de Ramos haya coincidido con la celebración del Día del Niño por Nacer, en tiempos en que se discute una ley a favor del aborto, se pronunció a favor de un diálogo maduro y en un marco de respeto.

"Somos respetuosos de la vida y del clima del diálogo, pero también manifestando nuestras convicciones, sabiendo escuchar, en la Argentina hace falta saber escuchar, y en este tema también ser respetuoso de otras posturas y posiciones, y nuestra convicción es la vida, desde la concepción y queremos acompañar todas las etapas", dijo.

Durante su homilía, recordó que Jesús pagó con su sangre por los pecados de los hombres, y pidió a los fieles acompañar este gesto en cada una de las acciones diarias, a ser solidarios como lo fue Jesús, y a ser consecuentes con los principios de la religión católica.

"Nos dice la Biblia que él nos amó tanto que dio la vida por nosotros, y nuestra misión debe ser imitar en todos estos gestos a Jesús, porque él no le temió a la muerte, no le temió a la adversidad, no le temió nada, con paciencia y mansedumbre", reflexionó.