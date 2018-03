Novio celoso mantuvo de rehén 48 horas a una docente del campo

Fotos HERIDA La maestra fue internada en un hospital, pero su último destino sería el Regional. Sufre fracturas y escoriaciones múltiples.

29/03/2018 -

Fracturada, golpeada, humillada y amenazada, fue el corolario de una docente, tras 48 horas de cautiverio en casa del novio.

En esos desatinos anoche la fiscal Natalia Saavedra edificaba un proceso, basado en "privación ilegítima de la libertad y lesiones", de la víctima.

Shockeada, la misma habría relatado a la policía que desde hace 3 años está separada y tiene un hijo.

En la actualidad, rehizo su vida con un hombre también con otra "historia", pero aún inconclusa.

Ella es del interior. Y su ex esposo, de la ciudad. "Cada vez que visitaba a mi ex por mi hijo, mi novio me insultaba y golpeaba", dijo.

"Te vas para encamarte con tu m", eran los clásicos y "leves" insultos.

Desesperación

Pese al "rosario" de humillaciones, 48 horas atrás la maestra dejó su casa para visitar al hijo.

Esta vez el novio pasó a mayores. La siguió en su motocicleta y derribó a la docente de la suya, a 2 kilómetros del destino.

Poco le importó que la mujer llorara angustiada. La obligó a trasladarse a su casa y mantuvo encerrada.

Huida

Siempre en función a la damnificada, vivió una odisea entre lunes y martes.

"Me tuvo encerrada. Me amenazó que si me escapaba iba a matar a tiros a mi familia. Como pude, me fui. Subí a mi moto y aceleré a fondo", ahondó, aliviada, pero dolorida.