Fue vetado de un hotel y contó lo que paso 17 años después

Nick Burchill, un residente de Darmouth, en Nueva Escocia (Canadá) fue vetado del Fairmont Express Hotel por haber causado daños en la habitación donde se alojaba. Sin embargo, el protagonista, después de 17 años, decidió contar lo que realmente pasó en Facebook., informó ABC.es

En 2001, Nick comenzaba a trabajar para su actual empresa. Pocos días de comenzar tuvo que viajar a la ciudad canadiense de Victoria para asistir a una reunión laboral y decidió aprovechar el viaje para contactar con algunos viejos amigos. Ellos le pidieron que les llevase pepperoni (embutido parecido al salamín).

El protagonista compró un montón de pepperoni, tanto como para llenar una enorme maleta. Quería mantenerlo fresco, así que al llegar a Fairmont Express Hotel, donde se celebraba la reunión laboral, sacó las piezas de la bolsa y las colocó cerca de una ventana abierta. Tranquilo y confiado, Burchill abandonó su habitación y se fue a dar un paseo.

Cuando regresó al cuarto y abrió la puerta de la habitación no podía creer la escena ante sus ojos. La habitación estaba llena de gaviotas devorando el pepperoni, unas cuarenta según sus cálculos. "Por si no saben, este embutido tiene efectos asquerosos en su sistema digestivo", comentó Nick. Las aves habían hecho sus necesidades por toda la habitación y el olor era nauseabundo. Para empeorar las cosas, cuando abrió la puerta se asustaron y comenzaron a volar en todas las direcciones, destrozando lámparas y dañando el mobiliario.

Trato de espantar a las gaviotas lanzando un zapato por la ventana. La última gaviota se resistía y tuvo que taparla con una toalla, que lanzó al exterior. Ambas cosas aterrizaron junto a un grupo de aterrorizados turistas. Cuando recuperó su zapato trató de quitarle la humedad con el secador de pelo y terminó generando un cortocircuito en el hotel.

La habitación quedó hecha un desastre, por lo que no le sorprendió que su empresa recibiera una carta del hotel advirtiendo que nunca volverían a aceptar como huésped. Tras 17 años de castigo, Nick envió una carta al Fairmont Express Hotel explicando lo sucedido con todo lujo de detalles; y los gerentes aceptaron sus disculpas.

"Creo que el medio kilo de pepperoni que les envié como regalo ha servido de ayuda", concluye Nick, en un post que fue compartido por más de 5.000 personas en Facebook.

Por más increíble que parezca la historia, la dirección del hotel confirmó su veracidad.

