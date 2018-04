Diablos Rojos fue el único con puntaje ideal el pasado domingo

Hoy 23:29 -

El domingo pasado se disputó la cuarta fecha del Apertura 2018 de la Liga Infantil bandeña y el gran ganador fue Diablos Rojos, el único que cosechó los doce puntos.

Resultados de la jornada:

Categoría 03/04: Bº Taponazo 0, 17 de Octubre 1; El Cruce 4, 25 de Mayo 2; La Fusión Juniors 5, Argentinos Unidos 2; Villa Unión 2, Deportivo 25 de Mayo 0; Diablos Rojos 3, El Rincón 0; Bº Quilmes 2, Rey de Reyes 4; San Fernando 2, Irma FC 0; Bio Torres 2, Cholo Suárez 1; Taladrito 0, Palermo 1.

Categoría 05/06: Bº Taponazo 2, 17 de Octubre 0; El Cruce 2, 25 de Mayo 0; La Fusión Juniors 1, Argentinos Unidos 2; Villa Unión 3, Deportivo 25 de Mayo 2; Diablos Rojos 2, El Rincón 1; Bº Quilmes 1, Rey de Reyes 0; San Fernando 0, Irma FC 1; Bio Torres 2, Cholo Suárez 0; Taladrito 0, Palermo 4.

Categoría 07/08: Bº Taponazo 3, 17 de Octubre 0; El Cruce 1, 25 de Mayo 0; La Fusión Juniors 2, Argentinos Unidos 6; Villa Unión 0, Deportivo 25 de Mayo 1; Diablos Rojos 2, El Rincón 0; Bº Quilmes 2, Rey de Reyes 1; San Fernando 0, Irma FC 0; Bio Torres 4, Cholo Suárez 2; Taladrito 0, Palermo 1.

Categoría 09/10: Bº Taponazo 2, 17 de Octubre 0; El Cruce 0, 25 de Mayo 1; La Fusión Juniors 1, Argentinos Unidos 4; Villa Unión 0, Deportivo 25 de Mayo 1; Diablos Rojos 3, El Rincón 0; Bº Quilmes 1, Rey de Reyes 0; San Fernando 0, Irma FC 1; Bio Torres 2, Cholo Suárez 2; Taladrito 0, Palermo 0.

La próxima fecha se disputará este domingo a las 9 y tendrá los siguientes cruces: Irma FC vs. Taladrito; Palermo vs. Villa Unión; Deportivo 25 de Mayo vs. Bio Torres; Cholo Suárez vs. San Fernando; Bº Taponazo vs. Bº Quilmes (en Güemes de Clodomira); 25 de Mayo vs. Diablos Rojos; El Rincón vs. Niños Felices (en Gremio Municipal 1); Argentinos Unidos vs. Tramo 16 (en Coronel Lugones) y Rey de Reyes vs. El Cruce (en Produnoa).