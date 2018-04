Olímpico sacó chapa de candidato en Preinfantil

Hoy 23:50 -

Los preinfantiles de Olímpico celebraron el sábado un triunfo memorable en cancha de Normal Banda, donde se dieron el lujo de vencer al poderoso conjunto violeta, que defiende el tricampeonato de la categoría.

El “Negro” bandeño venció a Normal Banda por 87 a 86, encadenó su quinta victoria consecutiva y es uno de los cuatro punteros que tiene el Torneo Dr. Gerardo Zamora, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet.

Otro de los punteros es Red Star, que el sábado sacó adelante un partido durísimo ante Águilas de Pozo Hondo, al que venció por 64 a 56.

Los otros punteros son Independiente BBC y Atamisqui BBC, que ganaron los puntos de sus partidos ante Defensores del Sud y Coronel Borges, respectivamente.

Otro de los equipos fuertes del torneo es Quimsa, que venció a Sportivo Loreto por 96 a 13 como visitante y ocupa la sexta posición en la tabla.

Por su parte, Sportivo Colón demostró que está haciendo de su localía una fortaleza y venció a Lawn Tennis por 52 a 24 para poder acceder al séptimo puesto.

La fecha se completó con el triunfo de Belgrano sobre Contadores por 55 a 45 para trepar a la octava posición.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Independiente, Atamisqui, Olímpico y Red Star 10 puntos; Normal Banda 9; Quimsa, Sportivo Colón, Belgrano y Juventud 8; Jorge Newbery, Huracán y Nicolás Avellaneda 7; Contadores, Águilas de Pozo Hondo y Sportivo Loreto 6; Fernández BBC 4; Tiro Federal y Lawn Tennis 3.

Lo que viene

El próximo sábado se cumplirá una doble fecha del Torneo Dr. Gerardo Zamora, según informó la Comisión Provincial de Minibásquet.

Por la mañana se jugará la sexta fecha con la siguiente programación: Normal Banda vs. Fernández BBC, Lawn Tennis vs. Coronel Borges, Contadores BBC vs. Águilas de Pozo Hondo, Tiro Federal vs. Defensores del Sud, Jorge Newbery vs. Coronel Suárez, Villa Mercedes vs. Sportivo Loreto, Huracán vs. Olímpico, Belgrano vs. Quimsa, Sportivo Colón vs. Juventud BBC, Nicolás Avellaneda vs. Independiente BBC y Atamisqui BBC vs. Red Star.

Por la tarde se jugará la séptima fecha con estos partidos: Sportivo Loreto vs. Normal Banda, Olímpico vs. Coronel Suárez, Quimsa vs. Defensores del Sud, Juventud vs. Águilas de Pozo Hondo, Independiente BBC vs. Coronel Borges, Red Star vs. Fernández BBC, Atamisqui vs. Lawn Tennis, Nicolás Avellaneda vs. Contadores BBC, Sportivo Colón vs. Tiro Federal y Belgrano vs. Jorge Newbery.