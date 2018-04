Fotos Una noticia que vuelve a llenar de orgullo a los loretanos

Hoy 09:51 -

LORETO, Loreto (C). La deportista tiene programado su viaje para el 24 de mayo y fue recibida por el intendente de esta ciudad José Luis Artaza. En esta oportunidad, regresa a Europa para participar de las copas International Trophy Pavel Sedmak and of The Youngster’s Trophy Davide Bressan e International Trophy AICS – CEPA of Free Skating, Pairs and Dance 21º Memorial “Giuseppe Filippini” en las categorías libre, danza y escuela.

Este año, también se encuentra clasificada para participar en la copa internacional de Uruguay y en la copa internacional de danza calderada también en Italia. La loretana ya nos tiene acostumbrados con sus triunfos y logros innumerables en copas y torneos, además de ser reconocida como deportista destacada en patín el año 2017.

“Siempre se trata de esfuerzos, que te calces un patín, una zapatilla, un botín, no importa si es un gran torneo o un amistoso, todos merecen de nuestro mejor esfuerzo. Somos deportistas, somos ejemplo para muchos niños, por eso es que siempre debemos esforzarnos” indico Serena Tevés al momento de ser distinguida como la deportista del año por la municipalidad de esta ciudad.