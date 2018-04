Nicolás Roger se sumó a una nueva concentración nacional

25/04/2018 - El apertura santiagueño Nicolás Roger forma parte desde ayer, de una nueva concentración nacional con el Seleccionado Juvenil de Seven de Menores de 18 años, que se prepara para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en Buenos Aires. El jugador del Santiago Lawn Tennis integra un plantel de 22 jugadores convocados por el entrenador Lucas Borges y que se encuentra entrenando en el club La Plata Rugby de esa ciudad bonaerense, en donde estará concentrado. El objetivo principal de esta concentración es preparar al equipo para la gira que realizará por Francia a mediados de mayo y que será decisiva para conformar el definitivo plantel de 12 jugadores que intervendrán en los Juegos. “Tenemos que aprovechar para trabajar la parte de Seven porque los chicos lo hacen poco en sus clubes, en donde se entrenan de 15”, resaltó el entrenador. Entrenamientos Los juveniles tendrán un total de cuatro sesiones de entrenamiento en La Plata. El entrenador del seleccionado argentino, Lucas Borges, indicó que ya hay un grupo de jugadores que viene trabajando hace tiempo. “De todas maneras todavía se están observando algunos nuevos deportistas que se van incorporando de a poco a las diferentes concentraciones que estamos realizando. En Buenos Aires, la selección disputará por segunda vez los Juegos Olímpicos de la Juventud, luego de hacerlo en 2014 en China, cuando obtuvo la medalla de plata, es por ello que estamos tratando o queriendo hacer bien las cosas”, indicó el entrenador argentino. El apertura santiagueño, Nicolás Roger, viene cumpliendo una gran actuación en su club, el Santiago Lawn Tennis Club, con el cual compite en el Torneo de Interior B, y es probable que se pierda precisamente las instancias decisivas que afrontará en club en Primera División pronto, cuando deba visitar Mendoza por los cuartos de final. Lo cierto es que la convocatoria llega en un gran momento deportivo para el rugbier santiagueño, quien ya pasó por otras concentraciones nacionales de 15, y puede tener serias chances de luchar por un lugar en el seleccionado de Seven. Habrá que ver cómo le va en los últimos ensayos y la gira.