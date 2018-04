¡Viva el amor! Brenda Gandini se casa con Gonzalo Heredia

25/04/2018 -

Luego de ocho años de amor y dos hijos, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia decidieron que era hora de celebrar su historia con una gran fiesta y una boda singular. "Recién ahora puedo decir estoy lista para casarme, pero no te imagines una boda tradicional. La idea es celebrar el amor, renovar el vínculo, volver a elegirnos en esta nueva estructura familiar. Este año no creo, pero quizás el año que viene, quién te dice", contó la actriz. Gandini explicó que el galán fue quien hizo la propuesta. "Nada de casamiento civil, iglesia y esas cosas. Imaginamos una ceremonia moderna, celebrada por un amigo, sin leyes ni reglas. Yo por las dudas tengo los vestidos de novia de mi abuela y de mi mamá -que se lo hizo Gino Bogani- bien guardados. Igual, no creo que me entre el de mi madre porque ella era muy flaca", agregó. Además, Brenda habló de la dinámica familiar ahora que es madre de dos, Eloy (6) y Alfonsina (8 meses). "Tengo toda la paciencia del mundo, pero a veces se me suelta la cadena.