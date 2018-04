Cantantes y actrices se unieron a Miss Bolivia en su video

27/04/2018 -

La rapera argentina Miss Bolivia lanzó en las redes sociales su video clip "Paren de matarnos" que cuenta con la participación de actrices y cantantes como Lali Espósito, Sofía Gala, Calu Rivero, Celeste Cid, Srita. Bimbo, Dolores Fonzi y que apunta a convertirse en un himno de lucha. En la letra de esta canción dice: "Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí, de pronto me desdibujé, mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel, me buscan mi madre, mi padre... Si tocan a una, nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, paren de matarnos".