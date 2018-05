Fotos Guido Süller y Tomasito darán el "Sí"

Hoy 07:34 -

En 2017, Guido Süller se había reconciliado una vez más con Tomasito, pero en esa oportunidad pasó algo inesperado: se comprometieron durante un programa de televisión.

Meses después, se conocieron más detalles de aquella promesa: la pareja buscará fecha de casamiento en los próximos días. "El miércoles vamos al Registro Civil de Escobar porque Guido vive en Ingeniero Maschwitz. Vamos a ver la fecha disponible. Estamos contentos. El miércoles pedimos fecha y después vemos el tema de la fiesta", expresó Tomasito

"Ahora si voy a tener de verdad el apellido Süller", celebró el joven, que bien sabe que esta decisión desatará una interna familiar: "Será una drama para la familia de Guido. Silvia y los hermanos me van a saltar a la yugular. Pero mientras que Guido acepte, no me importa el resto", adelantó.

En ese sentido, admitió que la idea de contraer matrimonio no nació de repente. "Lo veníamos hablando hace bastante. Él quiere que vuelve a vivir a su casa pero le dije que volvía si nos casábamos porque después me desconoce. Quería algo que me avale a mí, quería tener su apellido, oficializar".

De esta forma, ambos apostarán a la relación luego de muchas idas y vueltas a lo largo de los años. "Nos peleamos y reconciliamos dos millones de veces. Espero que esta sea la definitiva", aseguró.

Entusiasmado con la idea de ser el marido de Guido, Tomasito no se mostró de la misma forma a la hora de hablar sobre buscar herederos. "No ni loco. Se trata de un hijo, no un perro. Es mucha responsabilidad que ni yo ni él veo q tengamos", se sinceró.