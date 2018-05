Lucas Guntín correrá en Junior

Fotos DEBUT El ex piloto del TC Pista se sumará ahora al Junior en la carrera de San Juan.

El piloto radicado en Santiago del Estero Lucas Guntín giró en el auto escuela en Termas de Río Hondo junto a Gastón Crusitta, en la previa de su presentación en la categoría el 11, 12 y 13 de mayo en San Juan. Lucas Guntín ensayó en la pista del Autódromo Internacional,

El ex piloto del TC Pista dijo: "Giré con el auto escuela para volver al ruedo (risas), con un clima complicado, eso me obligó a ser más prolijo y cuidar más todo. Una cosa es girar solo y otra en carrera, pero me adapté muy bien al auto. Era un día para conocer el auto, la caja, la tracción trasera y los frenos", contó.

Guntín advirtió cosas positivas. "Tiene un gran nivel de frenado, y las cubiertas te hacen sentir pegado al piso. La pista estaba difícil, y más allá de los surcos de los neumáticos, el grip fue increíble", indicó el corredor que representó a Santiago cuando llegó el Turismo Carretera a Termas.

Sobre su debut, Guntín dijo que espera tener una buena presentación en una categoría difícil. "Vamos a ver cómo se da la carrera, pero vamos a acelerar", dijo.