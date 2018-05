Falleció el papá de Silvia, Guido y Marcelo Süller

Fotos Don Hugo, Guido y Silvia.

Hoy 18:29 -

En las últimas horas, falleció Don Hugo, padre de Silvia, Guido y Marcelo Süller. El mediático fue el encargado de dar el aviso a través de sus perfiles sociales pero no dio mayores detalles sobre el deceso.

Te recomendamos: "Adela de Saavedra fue internada por una insuficiencia respiratoria"

Al respecto, “Tomasito” puso en su Twitter: “Acaba de fallecer el papa de Guido, por favor a los medios les pedimos respeto, es un momento triste, duro y delicado. Gracias por entender”.

En una de sus últimas entrevistas, Don Hugo afirmó que la relación entre sus hijos “no es buena” y que esas circunstancias lo ponen muy triste.





Acaba de fallecer mi papá . Una publicación compartida de Guido Suller (@guido_suller) el 6 May, 2018 a las 10:59 PDT





“Ella dice muchas cosas que no son verdades. Algunas veces miente para estar en televisión… A mí eso me duele. No se comporta como fue criada. Tendría que verla algún especialista, pero no se deja. Yo me pongo triste, no puedo dormir”, afirmó.