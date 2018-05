Pablo Pérez destacó la actitud de su equipo

Fotos APROBADO Pablo Pérez volvió a cumplir un buen partido

07/05/2018 -

El mediocampista de creación Pablo Pérez valoró el triunfo 2-0 sobre Unión de Santa Fe, porque cuando "las cosas no salen con juego, hay que empujar" y porque Boca quedó a un empate de consagrarse campeón.

"Sufrimos, pero lo importante es que ganamos empujándolo, con juego, poco para mi gusto, pero sentimos el empuje en el momento complicado. Se hizo complicado jugar con poca paciencia, pero vinieron los dos goles y ya casi estamos ahí, es una alegría", aseguró Pablo Pérez con la victoria sellada.

"Cuando no se sale con juego, hay que empujarlo, y entre la gente y nosotros lo empujamos. No fue un partido vistoso, no jugamos bien, pero ganamos de local, con nuestra gente", cerró.