Jimena Barón se volvió a cruzar con un seguidor

07/05/2018 -

La actriz y cantante pop Jimena Barón se caracteriza por ser una de las famosas del medio con mayor interactividad con sus fanáticos. Si bien la gran parte de los comentarios que recibe en su Instagram son positivos, nunca faltan las críticas, a las que ella responde con creatividad. Con un largo historial de cruces con sus seguidores, en esta oportunidad, Barón lanzó una cruda respuesta, ante un mensaje que uno de ellos se animó a dejarle al pie de una de sus fotos "hot". "Sos muy hermosa, Jime, pero con todo respeto te pregunto esto: ¿No creés que tu hijo en pocos años, cuando vea que todos los días subís fotos tan provocadoras, le puede dar un poco de vergüenza? Está muy claro que tenés un cuerpazo, todos lo sabemos", le escribió sin filtro un joven.

Jimena no tuvo rodeos en su respuesta y con dejo de ironía le refutó: "Momo tiene cosas mucho más fuertes con las que lidiar, pobre mi ángel. Mi culo es inocente bálsamo. Y con respecto a los tipos, sí, casi que es sólo para eso que lo hago, me da mucha paja salir y con estas fotos levanto por acá directo. Palo y a la bag (bolsa en inglés). Espero que no te joda".