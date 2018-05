Parece que Belén y "Arturito", de "La Casa de Papel", están de novios

07/05/2018 -

Enrique Arce, o mejor conocido como "Arturito" de la "Casa de Papel", salió a tomar un café con Belén Francese en un bar de Buenos Aires. El actor, que está de vista en Argentina, aprovechó su "cita" con la modelo para conocerla. Así lo confirmó Ángel de Brito en Instagram.

El periodista compartió fotos del actor y de la mediática donde se los ve muy juntos. Francese no se quedó callada y respondió el tuit en el que Ángel la mencionaba.

"Con Arturito sí, mucho! Con Enrique no", dijo Belén.

"Hemos mantenido alguna conversación, es una mujer linda por dentro y por fuera, evidentemente. Yo no sabía que era famosa, no sabía quién era, pero me gustó su manera de escribir, y conectamos. También, a través de un compañero vuestro, me dijo que la busque porque es muy conocida aquí, así que ya lo hice y quedamos en vernos en Buenos Aires", aseguró "Arturito" en una entrevista.

Pero, fue el coreógrafo argentino Aníbal Pachano quien publicó una foto en su Instagram donde se encuentra con ambos. ¿Será el inicio de un nuevo romance?.