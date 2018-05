Pamela David reveló que tiene una "nueva" hermana de 35 años

Fotos Pamela se mostró conmovida en el programa de Luis Novaresio.

Invitada al programa que conduce Luis Novaresio, por América, la santiagueña Pamela David se mostró sensibilizada cuando el periodista le preguntó acerca de la cantidad de hermanos que son. Claro, Novaresio desconocía que el año pasado Pamela se encontró, por primera vez, con una nueva hermana, de 35 años.

"Somos 6 hermanos, tres de mamá y papá: Cristian, Carina y yo. Y mi papá tiene a Franco, María Florencia y Lucas. Pero ahora tengo una nueva hermana que se llama Carolina, que tiene 35 años, y a la que le mando un beso", dijo emocionada.

Antes había expresado: "Ufff... yo no sé hasta dónde contar. Yo no escondo nada, pero hay realidades que me exceden a mí, que tienen que ver con otras personas y yo no sé cómo lo tomarían", en referencia a sus vínculos familiares involucrados, y también a los de su hermana.

Si bien, la conductora de "Pamela a la tarde" no quiso dar muchos detalles, contó que tiene nuevos sobrinos y que éstos ya conocieron a Felipe y a Lola. Además, sobre Carolina señaló: "Es divina".