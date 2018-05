Los personajes de "La Casa de Papel" en la piel de "Los Simpson"

Hoy 13:29 -

El artista Adrien Noterdaem, publicó en su cuenta de Twitter la divertida transformación que realizó de los personajes de la serie "La Casa de Papel", como si fueran integrantes de Los Simpson.

Los resultados fueron furor y además de los dibujos de El Profesor, Tokio, Berlín, Nairobi, Río, Moscú, Denver, Oslo y Heisinki, el dibujante se inspiró en la inspectora Raquel Murillo, el subinspector Ángel Rubio, Mónica Gaztambide, Alison y Arturo Román.

La serie española fue emitida por primera vez por Antena 3, alcanzando excelente resultados, pero luego explotó cuando sus capítulos estuvieron disponibles en Netflix, convirtiéndose en la ficción de habla no inglesa más vista en la historia.

Tokyo and Rio / #CasaDePapel #Simpsonized (to be continued…) pic.twitter.com/tR2qPnZmvc

Just finished Casa De Papel, so I just started a new #Simpsonized series (to be continued...) pic.twitter.com/Y0goNskUbR