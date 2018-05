Los santiagueños se lucieron otra vez en el Torneo Abierto de menores

Hoy 21:31 - Los tenistas santiagueños mostraron nuevamente un gran nivel en Tucumán y cosecharon logros importantes para la provincia. Los hermanos Fernández y Bruno Ayala se lucieron en el Torneo Abierto de Menores, que convocó a las promesas del tenis de todo el país. En primera instancia, los hermanos Fernández, que son ambos tenistas del Santiago Lawn Tennis Club, obtuvieron grandes logros en esta segunda edición del Torneo Abierto de Menores que se jugó en el Lawn Tennis Club de Tucumán. José salió Finalista de single y Campeón en dobles de la categoría Sub 12. Por su parte, Santiago se clasificó finalista de single de la categoría Sub 16. A su turno, Nicolás llegó a la instancia de semifinal de la categoría Sub 19. Santiago jugó dobles con Nicolás y llegaron hasta las semifinales. Los hermanos Fernández trabajan arduamente todas las siestas bajo las órdenes del profesor Jorge Bertolotti, que día a día les exige al máximo, para que estos tenistas logren sus objetivos Bruno Ayala Por su parte, el santiagueño Bruno Ayala también brilló con luz propia al coronarse en la categoría Sub 12 en este Abierto en Tucumán organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), en el que también fueron parte chicos de Tucumán, Jujuy y Salta. Ganó una final muy disputada ante José Fernández por 6-4 y 7-5, en un duelo que tuvo muchas emociones y un gran nivel de tenis. En las semifinales había derrotado al tucumano Borja, por un doble 6- 2. En dobles, junto a Fernández, Ayala se quedó con el título al derrotar a una pareja jujeña por un doble 6- 2. Bruno agradece a todos los que lo apoyaron y al gimnasio de Diego Díaz Gallardo. De esta manera, los tenistas santiagueños dejaron muy bien parada a la provincia en un certamen de gran importancia en el calendario y que en esta oportunidad, se desarrolló en San Miguel de Tucumán el pasado fin de semana. Los chicos santiagueños, jóvenes promesas del tenis, no dejan de mostrar su evolución en las citas importantes del calendario. 