Asia Argento aseguró que Cannes era el "coto de caza" para Weinstein

21/05/2018 -

La actriz y directora italiana, Asia Argento fue una de las primeras en denunciar por violencia sexual en el 2017, al productor Harvey Weinstein, y aprovechó el escenario del Festival de Cannes para condenar una vez más al empresario de Hollywood, y señalar a quien aún siguen manteniendo conductas impropias con las mujeres.

"Fui violada aquí por Harvey Weinstein en 1997, tenía 21 años. Este festival era su coto de caza", dijo Argento.

Minutos después, aseguró que "Harvey Weinstein nunca será bienvenido aquí jamás" y que, como consecuencia de sus actos, será "rechazado por la comunidad del cine que lo abrazó y encubrió".

Asia arremetió también contra algunos asistentes de la ceremonia en el teatro Lumière: "Incluso esta noche, sentados entre vosotros, hay quienes aún deben rendir cuentas por su conducta hacia las mujeres".

"Por dicho comportamiento no perteneces a esta industria, no perteneces a ninguna industria o trabajo. Sabes quien eres. No perteneces a este sector. Por lo más importante, sabemos quien eres, y no vamos a permitir que te salgas con la tuya más", concluyó.