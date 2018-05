Festejaron su casamiento con 200 invitados y se fueron sin pagar

Hoy 18:35 -

Una pareja de rumanos hizo su fiesta de casamiento en el municipio de Viveiro, en España, y se fue de la celebración sin pagar. Ahora, la Policía intenta localizarlos.

El evento fue el pasado 9 de mayo. Los novios habían pagado por anticipado 1.500 euros, presentaron sus documentos y dieron un número de teléfono de contacto.

Unas 200 personas asistieron a la reunión, donde la novia lució un vestido con cristales de Swarovski. Al finalizar la fiesta, que incluyó un banquete y un show de un cantante famoso, los gerentes del restaurante fueron a cobrar a los agasajados lo que faltaba del pago.

Pero la pareja les dijo que el padre del novio, que era quien debía pagar, estaba muy borracho y por eso no podía hacerlo. Entonces, les pidieron que les permitan pagar la factura de 8.266 euros al día siguiente. Pero eso no ocurrió.

Ante la falta de pago, los organizadores trataron de contactar a los recién casados pero ante la imposibilidad de hacerlo, llamaron a la Policía. Las autoridades les informaron que la pareja vive en Viveiro hace mucho pero que no tienen un domicilio fijo.

Ante las sospechas de que hayan podido irse a Rumanía, la Policía Nacional pidió cooperación internacional para localizar a los recién casados y a sus familias.

