El domingo se jugará el décimo acto del Torneo Apertura

30/05/2018 -

El próximo domingo se jugará la décima fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña, con una importante cantidad de encuentros. La programación completa es la siguiente.

En cancha de Coronel Lugones: 9, Argentinos Unidos vs. 17 de Octubre. En Jerarquizados: 9, Barrio Quilmes vs. El Rincón; En Tramo 16: 9.30, Tramo 16 vs. Barrio Taponazo. En El Cruce: 9, El Cruce vs. La Fusión Juniors.

En Produnoa: 9.30, Rey de Reyes vs. Chamacos. En Irma: 9, Irma vs. San Fernando.

En Cholo Suárez: 9, Cholo Suárez vs. Bio Torres; En Deportivo 25 de Mayo: 9, Deportivo 25 de Mayo vs. Villa Unión. En Amutesa: 9, Palermo vs. Taladrito.

Algunos de los resultados registrados la pasada fecha: en la categoría 2003/04, Bio Torres cayó por 2-0 ante San Fernando, mientras que Villa Unión le ganó a Cholo Suárez por 3 a 0. Palermo, por su parte, goleó 5-0 a Irma.

En la división 2005/06, El Rincón perdió ante Rey de Reyes por 4-0, mientras que 17 de Octubre no pudo ante Tramo 16, al caer por 2-1.

En la 2009/10, Barrio Taponazo se impuso en un partidazo ante Diablos Rojos por 3-2.