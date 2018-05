Armani, blindado con una cláusula de u$s 20 millones

Fotos NO SE VA. Franco Armani se reunió con D’Onofrio antes de viajar con la selección y firmó un nuevo contrato.

31/05/2018 -

El exitoso arquero de River y del seleccionado nacional, Franco Armani, extendió su contrato con el club, que impuso una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares.





Antes del viaje con la Argentina hacia Barcelona, el arquero se reunió con el presidente Rodolfo D’Onofrio y concretó su acuerdo.





El presidente millonario se mostró muy conforme con la renovación: "La verdad es que no sé si sorprendió. Más que sorpresa es admiración. Lo quisimos hace más de un año y nos costó bastante traerlo. No sólo desde lo económico, sino porque Atlético Nacional no lo quería dejar venir. Vino porque quería jugar en River y llegar a la Selección. Y lo logró: es amado y querido en River y fue llamado por la Selección".





También, y en modo de broma, el presidente afirmó: "Esperemos que nunca nadie la use", en referencia a la cláusula de rescisión que se tiene que pagar en caso de que otro equipo quiera a Armani.





Por otra, Germán Pezzella, formado en River, fue vendido a la Fiorentina y al Millo le corresponde dinero de la transacción. El futbolista de 26 años ya estaba jugando en el equipo italiano, aunque cedido a préstamo por el Betis. Cuando se acercaba la fecha que señalaba el regreso de Pezzella al conjunto español, la Fiorentina decidió hacer uso de la opción de compra y ficharlo por 9 millones de euros.





El mecanismo de solidaridad, aquel que dispone el pago de una tarifa para los clubes formadores de un jugador en el caso de una nueva transferencia, beneficia a River con 500 mil euros.